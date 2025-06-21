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Bolu ve Düzce'deki Kamp Merkezleri, Futbol Takımlarını Ağırlamaya Hazır

Bolu ve Düzce, doğal güzellikleri ve spor olanaklarıyla yerli ve yabancı futbol takımlarının tercih ettiği kamp merkezleri haline geldi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 11:04
Bolu ve Düzce'deki Kamp Merkezleri, Futbol Takımlarını Ağırlamaya Hazır

Bolu ve Düzce'nin Kamp Merkezleri Futbol Takımlarını Bekliyor

Bolu ve Düzce, ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla dikkat çekerken, futbol takımları için kamp yapabileceği ideal merkezler sunuyor. Hazırlıklarını tamamlayan tesisler, bu sezon yerli ve yabancı takımları ağırlamaya hazırlanıyor.

Futbolda yeni sezon öncesinde, %65'inin ormanlarla kaplı olması nedeniyle 'oksijen deposu' olarak bilinen Bolu, birçok takımın tercih ettiği kamp alanları arasında yer alıyor. Bu yıl, Bolu Dağı, Abant Gölü Milli Parkı yolu, Karacasu beldesi ve Gerede ilçesindeki 5 tesis ve 15 antrenman sahasında bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Konforlu ve Modern Tesisler

Modern spor alanları, konforlu konaklama imkanları ve doğal atmosferi ile öne çıkan tesislerde takımlar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Takımlar, kamp programları için otellerle görüşmelerini sürdürüyor.

120 Takım Geçen Sezon Bolu'da Kamp Yaptı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Bolu’nun doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıktığını belirtti. Güler, “Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte özellikle haziran ve temmuz aylarında çok sayıda kulüp otellerimizle kamp planlama çalışmaları yapıyor” dedi. Ayrıca, Bolu'da turizm belgeli 39 otelin hizmet verdiği ve geçen sezon 120 takımın kamp yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Yerli ve Yabancı Takımların İlgisi Yoğun

Bu yıl, Romanya'nın Hermannstadt ve Kosova'nın Priştine takımlarının yine Bolu'da kamp yapacağı bilgisini veren Güler, temmuz ve ağustos aylarında da birçok takımın kente geleceğini aktardı. “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından kazandırılan tesislerde 30'un üzerinde kamp düzenlendi” diyerek takımlardan yoğun bir ilgi beklediklerini ifade etti.

Bolu, İdeal Bir Kamp Merkezi

Bolu Dağı’ndaki bir otelin satış koordinatörü Hikmet Yeşilkaya, geçen yıl 30’a yakın futbol takımı ağırladıklarını belirtti. “Bolu, yüksek rakımı ve doğasıyla ideal bir kamp merkezi. Tesislerimiz, takımların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazır” diyerek, futbol takımlarının olumlu geri dönüşlerle bu durumu belgilediklerini vurguladı.

Düzce'nin Doğal Güzellikleri İle Savunma Takımları Bekliyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri, UEFA standartlarına uygun 3 çim futbol sahası ile yeni sezon için hazırlandı. Bu tesis, özellikle Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin gözdesi haline gelerek, yüksek rakımı ve temiz havasıyla dikkat çekiyor. Temmuz ayında takımların kamp yapmaya başlaması bekleniyor. Bodrum FK, Kocaelispor, Fatih Karagümrük ve Çorumspor'un burada hazırlık yapması öngörülüyor.

Ağustos ayı içinde de rezervasyonların sürdüğü Topuk Yaylası Tesisleri, futbol takımlarının yeni sezona formda girmelerini sağlamak amacıyla güç depolama hedefinde.

Ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkan Düzce'de hazırlıklarını...

Ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkan Düzce'de hazırlıklarını tamamlayan tesisler, kamp sezonunda yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak. Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen 1280 rakımlı Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde de UEFA standartlarına uygun 3 çim futbol sahası, yeni sezon için hazırlandı.

Ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkan Düzce'de hazırlıklarını...

Ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla öne çıkan Düzce'de hazırlıklarını tamamlayan tesisler, kamp sezonunda yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlayacak. Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen 1280 rakımlı Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde de UEFA standartlarına uygun 3 çim futbol sahası, yeni sezon için hazırlandı.

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