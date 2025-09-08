Boluspor, 13 Eylül'de Manisa FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Boluspor, 13 Eylül Cumartesi oynayacağı Manisa FK maçı için Mustafa Er yönetiminde kulüp tesislerinde teknik-taktik çalıştı; ligde 7 puanla 7. sırada.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:49
Boluspor, 13 Eylül'de Manisa FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekibi kulüp tesislerinde yoğun antrenman yaptı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 13 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 puanla 7. sırada bulunuyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Antrenmanı, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde tamamlayan Boluspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, sahasında oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

