Boluspor, 13 Eylül'de Manisa FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Boluspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekibi kulüp tesislerinde yoğun antrenman yaptı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 13 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 puanla 7. sırada bulunuyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
Antrenmanı, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde tamamlayan Boluspor, hazırlıklarını yarın da sürdürecek.
