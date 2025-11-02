Boluspor 3-0 Sipay Bodrum FK — Trendyol 1. Lig 12. Hafta

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında ev sahibi Boluspor, konuk ekip Sipay Bodrum FK'yi 3-0 yenerek sahadan farklı galip ayrıldı.

Maç boyunca skor üstünlüğünü elinde tutan Boluspor, elde ettiği bu sonuçla ligde önemli bir haftayı kazançla kapattı.

Maç Sonucu

Boluspor 3 - 0 Sipay Bodrum FK | Trendyol 1. Lig, 12. hafta

Trendyol 1. Lig'in 12'inci haftasında Boluspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın bir pozisyonunda, Sipay Bodrum FK'lı Riberio (solda), Bolusporlu Devran Şenyurt (sağda) ile karşılaştı.