Boluspor 3-0 Sipay Bodrum FK — Trendyol 1. Lig 12. Hafta

Trendyol 1. Lig 12. haftasında Boluspor, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir üç puan aldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 18:07
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında ev sahibi Boluspor, konuk ekip Sipay Bodrum FK'yi 3-0 yenerek sahadan farklı galip ayrıldı.

Maç boyunca skor üstünlüğünü elinde tutan Boluspor, elde ettiği bu sonuçla ligde önemli bir haftayı kazançla kapattı.

Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 12'inci haftasında Boluspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti.

Trendyol 1. Lig'in 12'inci haftasında Boluspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın bir pozisyonunda, Sipay Bodrum FK'lı Riberio (solda), Bolusporlu Devran Şenyurt (sağda) ile karşılaştı.

Trendyol 1. Lig'in 12'inci haftasında Boluspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı konuk etti.

