Boluspor, Fethi Özer'i Eyüpspor'dan Kiraladı

Boluspor, Fethi Özer'i Kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Eyüpspor'dan savunma oyuncusu Fethi Özer'i kadrosuna kattı. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile transferi duyurdu.

Transfer Detayları

Bolu temsilcisi, Eyüpspor ile yapılan mutabakat neticesinde Fethi Özer ile geçici transfer konusunda anlaşma sağladığını belirtti.

Fethi Özer'in Kariyeri

28 yaşındaki futbolcu, kariyerine Göztepe'nin altyapısında başlamış olup; Tire 1922, Sarıyer, Hacettepe, Fethiyespor, Boluspor ve son olarak Eyüpspor kulüplerinde forma giymiştir.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, ikas Eyüpspor'dan savunma oyuncusu Fethi Özer'i kiraladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, ikas Eyüpspor'dan savunma oyuncusu Fethi Özer'i kiraladı.