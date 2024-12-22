Boluspor-Kocaelispor Maçında Teknik Direktörler Değerlendirmelerde Bulundu

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Boluspor, Kocaelispor ile karşılaştı ve maç sonucunda 3-1 mağlup oldu. Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, son üç maçta takımlarının çok iyi futbol oynamasına rağmen sonuç alamadıklarını ifade etti. "Üç maçtır çok iyi futbol var ama sonuç yok" diyerek taraftarların tepkilerini anlayışla karşıladığını belirtti.

Kahraman, Kocaelispor'un kaliteli ve büyük bütçeli bir takım olduğuna dikkat çekti. Takımının genel oyununu değerlendiren Kahraman, "Takımım 70-80 dakika çok iyi futbol oynadı. Ancak taraftar sonuç bekliyor ve haklılar" dedi.

Hakem Kararları Hakkında Eleştiriler

Kahraman, son dakikalardaki hakem kararlarının tartışmalı olduğunu ifade ederek, "Verilen kırmızı kart ve diğer kararlar çoğunlukla Kocaeli takımına yönelikti. Hakemin deplasman ayrımı yapmadığını düşünüyordum, ama bugün böyle kararlar oldu" şeklinde konuştu.

Son olarak, Kahraman, "Mağlubuz ama Bolu arması için elimden geleni yaptım, vicdanım rahat" diyerek sözlerini tamamladı.

Kocaelispor Cephesi de Oyunu Değerlendirdi

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın, karşılaşmanın soğuk bir havada oynandığını belirterek, "Biraz olsun ısıtabildiysek ne mutlu bize. Zor durumlarda takımların altyapısında çalışan bizler bu göreve geliyoruz. Bu akşam oyuncularımızın performansından çok memnunum" dedi.

Günaydın, Boluspor'u tebrik ederek, "İki takım da geçiş oyunlarında etkiliydi, seyircilere büyük bir seyir keyfi sundu" açıklamasında bulundu. Takımının sahada gösterdiği karakterden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Yere düştüklerini ama vazgeçmediklerini belirten Günaydın, "Pes etmedik, mücadele ettik, çalıştık ve golleri bulduk. Bu akşam aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Kocaelispor'a 3-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.