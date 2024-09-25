Boluspor, Manisa FK ile Kazanarak Yükselişe Geçmek İstiyor

Boluspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, bu hafta sonu oynayacağı Manisa FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek karşılaşma öncesinde, ekip Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde Teknik Direktör Ufuk Kahraman yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman Detayları

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular, önce ısınma ve koşu hareketlerinde, ardından ise teknik ve taktik çalışmalarda bulundu. Antrenman, açma germe hareketleriyle sona erdi.

Teknik Direktörün Açıklamaları

Ufuk Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın önceki haftalarda gösterdiğiperformansa değindi. İstemeden bir mağlubiyet aldıklarını belirten Kahraman, Amed Sportif Faaliyetler karşısındaki mücadelelerinden memnun olduğunu ifade etti. Galip gelmek için hız kesmeden çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Taraftar Desteği Önemli

Kahraman, Boluspor’un hedefini yükseltmek için çalıştıklarını ifade ederken, “Taraftarımızın desteği ile buradan kazanacağımız 3 puan, bizi Erzurum deplasmanına taşır.” dedi. Takımın mevcut durumuyla ilgili bazı oyuncuların kas ağrılarının bulunduğuna dikkat çeken Kahraman, sakatlık durumu için maça kadar bekleyeceklerini belirtti.

Geçmiş Sezon ve Gelecek Hedefler

Geçtiğimiz sezon play-off oynayan Boluspor, bu yıl daha da ileriye gitmeyi hedefliyor. Kahraman, “Yapılan transferlerle takımın etkisi artacak.” diyerek, uyum sürecinin ardından takımın üst sıralarda yer alacağına inandığını ifade etti.

Son Söz: Birlik ve Beraberlik

Son olarak taraftara seslenen Kahraman, “Sizlerin desteği ile bu şehri ve armayı en üst seviyeye taşımak istiyoruz.” diyerek Boluspor taraftarını birlik ve beraberliğe davet etti.