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Boluspor, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Boluspor, 2 Aralık'ta Sakaryaspor'la yapacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman, deplasmanın zorluğuna dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:49
Boluspor, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Boluspor, Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü Sakaryaspor ile yapacağı zorlu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Futbolcular ayrıca teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla antrenmanı sürdürdü.

Arif Ufuk Kahraman’dan Açıklamalar

Basın mensuplarına konuşan Kahraman, Sakaryaspor maçının zor geçeceğini belirterek, "Evimizde kazanmak çok önemli. Hep bunu vurguluyorum. Aldığımız puanlar, temelimizi güçlendiriyor ve deplasmanda alacağımız puanlarla yukarılarda kalmamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kahraman, Sakarya deplasmanının kolay olmayacağını aktararak, "Bunu kolaya çevirmek için hafta boyunca çalışıyoruz. En iyi şekilde dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan, Kahraman, seyirci desteği veya eksik oyuncuların etkisi hakkında da değerlendirmelerde bulundu: "Önemli olan, nasıl hazırlandığımız ve rakibin eksikliklerine göre hücumlarımızı gerçekleştirmemiz. Artıları ve eksileri çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Oradan alacağımız 3 puanın bizi nerelere taşıyacağını biliyoruz. İnşallah Sakarya'dan 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile...

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile...

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacağı maçının hazırlıklarına devam etti.

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