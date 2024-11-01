Boluspor, Ümraniyespor'u 3-0 Geçti

Boluspor'dan Etkili Performans

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonrası Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, takımının güçlü bir futbol sergileyerek kaybetmeyen bir profil oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Kahraman'ın Açıklamaları

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kahraman, galibiyet için sahaya çıktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Özellikle bu sene zor bir lig. Hiçbir maçın favorisi yok. Biz bir şekilde bir çıkış yakalamak istiyorduk."

Kahraman, takımın sistem değişikliğine gittiğini ancak mevcut oyuncu grubunun her türlü sistemde oynamaya uygun olduğunu vurguladı. Önümüzdeki haftaki milli takım arasının ardından kıymetli bir deplasman galibiyeti hedeflediklerini belirtti.

Ümraniyespor'un Durumu

Central Hospital Ümraniyespor'dan Yardımcı Antrenör İlhan Özer, rakiplerinin maçta daha istekli olduğunu ifade ederek, "Maçı bizden daha çok istediler. Biz cevap veremedik." dedi. Özer, ilk yarıda yedikleri golün ardından ikinci yarıda denemelerine rağmen oyuncu eksikliği nedeniyle başarılı olamadıklarını aktardı.

Özer, kalecilerinin ve orta sahalarının bazı iyi performanslar sergilediğini belirterek, Boluspor'u tebrik etti.