Boluspor, Vanspor FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun ilk haftasında oynayacağı Vanspor FK maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Mustafa Er: “En Hazır Şekilde Çıkacağız”

Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Boluspor, daha sonra teknik ve taktik çalışmalara geçiş yaptı. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Er, antrenman esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona antrenman ve fiziksel çalışma anlamında geç başlayacaklarını belirtti. Takımda 19 oyuncunun ayrıldığını dile getiren Er, bu sayının oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene başarılı olmuş bir takım ama içi maalesef boşalmış durumda. Geçen seneden yalnızca 5 oyuncumuz var," dedi.

Ligdeki diğer takımlara kıyasla kalite ve fiziksel yönden geride olduklarını ifade eden Er, "Süreç hala devam ediyor. Bazı oyuncuların antrenman açığı daha fazla. Bu sebeple hazır oyunculara yönelmeye çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Hızlandırılmış Antrenman Programı

Üç hafta boyunca hızlandırılmış bir antrenman programı uyguladıklarına dikkat çeken Er, "Çok ciddi bir yüklenme yaptık ve şükür ki sakatlık yaşamadık. Oyuncuların katılımı oldukça iyiydi. Hazırlık maçlarında da bu yüklemeleri sürdürdük," açıklamalarında bulundu.

Bu hafta antrenman temposunu biraz düşüreceklerini belirten Er, "Sadece bugün çift antrenmanımız var. Perşembe ve cumartesi günleri taktikselliğe yöneleceğiz. Pazar günkü maça en hazır şekilde çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız," ifadelerini kullandı.

