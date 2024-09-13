Boluspor ve Pendikspor Maç Sonrası Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Boluspor ve Siltaş Yapı Pendikspor Maç Sonrası Analizler

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, takımının topa sahip olması gerektiğini vurguladı.

Boluspor'un Performansı

Kahraman, "Süratli oyuncularımızla birkaç pozisyon yakaladık. Ancak daha fazla topa sahip olmamız gerekiyordu." dedi. İlk yarıda Pendikspor'un pozisyon bulamadığını belirten Kahraman, "İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Milli takım arasından dönen oyuncularımızın eksiklikleri belli oldu. Bu süreçte daha iyi işler yapacağız," ifadelerini kullandı.

Pendikspor'un Başarısı

Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü ise galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Zor bir karşılaşmaya çıktıklarını belirten Özköylü, "Son 15 dakikada stresi hissettik. Rakip, maç boyunca neredeyse pozisyon bulamadı. Ancak kaybedilen maçların telafi edilmesi gerekiyor. Bu önemli deplasmanda kazandığımız için mutluyum," dedi. Ayrıca, kadro derinliği problemlerine dikkat çekti.”