Boluspor, Yalçın Koşukavak ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Boluspor'da Yeni Teknik Direktör

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon sonuna kadar Yalçın Koşukavak ile anlaştığını duyurdu.

Yalçın Koşukavak'ın Gelişi

Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 5'inci haftasında görev alan teknik direktör Arif Ufuk Kahraman ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını belirtti.

Teşekkür ve İyi Dilekler

Savaş Abak, Arif Ufuk Kahraman'a Boluspor'a verdiği destekler için teşekkür ederek, kendisine başarılar diledi. Bu ayrılıkla birlikte kulüp, Koşukavak ile yeni bir sayfa açmış oldu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon sonuna kadar teknik direktör Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı.