Boluspor, Yeni Malatyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Boluspor’un Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıkları, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde devam ediyor.

Çalışmalar Karaçayır Tesislerinde Gerçekleşiyor

Ligde play-off'a katılma hedefiyle mücadele eden Boluspor, Karaçayır Mahallesindeki tesislerinde idmanlarını sürdürüyor. Antrenman sırasında futbolcular, önce ısınma koşuları yaptı, ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalara geçildi.

Maç Yeri ve Zamanı

Bolu Atatürk Stadı'nın fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle kapatılmasından dolayı, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan bu önemli karşılaşma, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda yapılacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Geosis Boluspor, ligin 37. haftasında karşılaşacağı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Geosis Boluspor, ligin 37. haftasında karşılaşacağı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.