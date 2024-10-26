BOTAŞ, ÇBK Mersin'i Deplasmanda Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. Hafta Mücadelesi

BOTAŞ, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında önemli bir galibiyet aldı. Deplasmanda oynanan karşılaşmada, ÇBK Mersin'i 79-74 mağlup etmeyi başardı.

Maç Sonucu

Bu sonuç, BOTAŞ için sezonun devamında büyük bir motivasyon kaynağı olurken, ÇBK Mersin ise evinde beklenenin altında bir performans sergiledi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. İki takım oyuncuları sahaya ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun'' yazılı pankartla çıktı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin ile BOTAŞ, Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. İki takım oyuncuları sahaya ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun'' yazılı pankartla çıktı.