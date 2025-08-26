Bottas ve Perez, 2026 Formula 1'de Cadillac için yarışacak

Cadillac'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fin sürücü Valtteri Bottas ve Meksikalı pilot Sergio Perez'in 2026 yılı sürücü kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.

Sürücü açıklamaları

Sergio Perez, imza sonrası yaptığı açıklamada Cadillac takımının parçası olmanın kariyerinde inanılmaz heyecan verici yeni bir bölüm olduğunu belirterek "İlk görüşmelerimizden itibaren bu projenin ardındaki tutku ve kararlılığı hissedebildim." ifadesini kullandı.

Valtteri Bottas ise Cadillac takımı ile görüşmeye başladığı andan itibaren farklı duygular hissettiğini aktararak, "İddialı ama aynı zamanda gerçekçi bir şey. Bu sadece bir yarış projesi değil, uzun vadeli bir vizyon." değerlendirmesinde bulundu.

Cadillac, GM ve Formula 1

Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM)'un lüks araçlar tasarlayan ve üreten bir markası Cadillac, daha önce NASCAR dahil çeşitli motor spor yarışlarına katıldı.

Cadillac, gelecek yıl Formula 1 yarışlarında 11. takım olarak yer alacak.