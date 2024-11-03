Brezilya Grand Prix'sinde Verstappen Zaferi

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sini Max Verstappen Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen'in zaferiyle sonuçlandı. Yarış, Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirildi ve toplamda 71 tur üzerinden yapıldı.

Podyum Sıralaması

Yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen'in hemen ardından, Fransız pilot Esteban Ocon (Alpine) ikinci ve diğer bir Fransız pilot Pierre Gasly (Alpine) de üçüncü olarak finişe ulaştı.

Sezon Performansı

Bu sezon düzenlenen diğer yarışlarda Max Verstappen, toplamda 8 kez birinci sırayı elde ederken, Lando Norris ve Charles Leclerc üçer kez, Lewis Hamilton, Carlos Sainz ve Oscar Piastri ise ikişer kez podyumda yer aldı. George Russell ise sadece bir defa podyumun zirvesine çıkabildi.

Puan Durumu

Sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'sinin 23 Kasım'da düzenleneceği duyuruldu. Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde oluştu: