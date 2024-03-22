Brezilyalı futbolcu Robinho için karar verildi

Bir zamanlar dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden biri olarak kabul edilen eski Brezilyalı futbolcu Robinho, 2013'te Milan'da oynarken ölen bir kadına toplu tecavüz olayında yer aldığı gerekçesiyle İtalya'da toplamda 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"İtiraz talebi reddedildi"

Robinho, 2017'de İtalya'da suçlu bulundu ve verilen dokuz yıl hapis cezasını çekmesi, için hapishaneye gönderilmesi talebi sunuşdu. Brezilyalı yıldızın avukatı karara itiraz etti. Ocak 2022'de ise Roma Yüksek Mahkemesi mahkumiyete yapılan itirazı reddetti.

Globo News'in haberine göre Robinho tutuklandı ve hapse gönderildi. Brezilyalı avukatlar daha önce Yüksek Mahkeme'den kararın ertelenmesini istemişti.

"Brezilya'da cezalandırılacak"





Robinho İtalya'da bir suç işledi ve bir İtalyan mahkemesinde yargılandı. Brezilya anayasasına göre, bir vatandaşın başka bir ülkede bir suçtan hüküm giymesi durumunda Brezilya devleti, onu iade etmek yerine ülkede hapsedecek.

"Hapse girmeme seçenekleri var"

Robinho'nun işlediği suçların işlendiği dönemde Brezilya vatandaşlarının yurt dışında işlenen suçlardan dolayı Brezilya'da hapse girmesini gerektiren bir yasa yoktu. Eğer şimdi böyle bir karar alınsaydı, kanun geriye dönük olarak uygulanacak ve hukuka aykırı bir durum ortaya çıkacak.

Ancak bazı avukatlar, mahkemenin kararı uygulamasına engel bir durumun bulunmadığını ileri sürüyor. Robinho bir dönem Türkiye'de de Sivasspor ve Başakşehir FK'da forma giymişti.

"Dani Alves cezaevinden çıktı"

Tecavüz suçuna karışan bir diğer isim ise Dani Alves. Barselona Temyiz Mahkemesi, eski futbolcunun 1 milyon euro gibi bir kefalet ödemek şartıyla serbest kalmasına karar verdi.