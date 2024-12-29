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Brunson'ın 55 Sayısı ile Knicks 7. Maçını Kazandı

Jalen Brunson, 55 sayı atarak Knicks'i 136-132'lik galibiyete taşıdı. Knicks, bu zaferle üst üste 7. kez kazanmış oldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:10
Brunson'ın 55 Sayısı ile Knicks 7. Maçını Kazandı

NBA'de Brunson Rüzgarı: Knicks, Wizards'ı Uzatmada Geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Jalen Brunson’ın olağanüstü performansıyla Washington Wizards’ı 136-132 yenerek üst üste 7. galibiyetini almayı başardı. Bu zorlu karşılaşma, uzatmaya gitmesiyle dikkat çekti.

Brunson'ın Sihirli Gece

Maçta 55 sayı ve 9 asistle etkileyici bir performans sergileyen Brunson, Knicks’in galibiyetinin mimarı oldu. Knicks, bu sonuçla birlikte Doğu Konferansı'nda 22. galibiyetini elde ederek üçüncülüğünü sürdürdü.

Diğer Oyuncuların Katkıları

Knicks'in galibiyetine katkıda bulunan diğer oyuncular arasında Karl-Anthony Towns 30 sayı ve 14 ribaund, Mikal Bridges ise 21 sayı kaydetti.

Thunder'dan Üst Üste 10. Galibiyet

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Charlotte Hornets’ı 106-94 yenerek peş peşe 10. galibiyetine ulaştı. Konuk takımda Shai Gilgeous-Alexander 22, Jalen Williams ise 20 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Hornets’ın Durumu

Son 7 maçını kaybeden ve toplamda 24 mağlubiyeti bulunan Hornets’ta Miles Bridges 19, Vasilije Micic ise 16 sayı ile takımına katkı sağladı.

NBA Maç Sonuçları

  • Atlanta Hawks - Miami Heat: 120-110
  • Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder: 94-106
  • Washington Wizards - New York Knicks: 132-136 (Uzatmada)
  • Chicago Bulls - Milwaukee Bucks: 116-111
  • Golden State Warriors - Phoenix Suns: 109-105
  • Denver Nuggets - Detroit Pistons: 134-121
  • Utah Jazz - Philadelphia 76ers: 111-114
  • Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks: 126-122
  • Los Angeles Lakers - Sacramento Kings: 132-122

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