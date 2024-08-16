Buğra Banaz, Türkiye Ralli Şampiyonası'na Geri Dönüyor

Üç yıllık bir aranın ardından Türkiye Ralli Şampiyonası'na dönen pilota Buğra Banaz, bu sezon katılacağı toprak yarışlarla şampiyonluk için hazırlıklarını sürdürüyor.

Eskişehir'deki Hazırlıklar

14-15 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan ralli etabına katılmak için hazırlıklarını Seyitgazi ilçesinde test sürüşleriyle devam ettiren Banaz, TOK Sport takımıyla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Heyecan ve Hedefler

Kariyerinde Türkiye genç pilotlar şampiyonu unvanına sahip Buğra Banaz, pistlere geri döneceği için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Motor sporlarına 7 yaşında go-kart ile başladım. Uzun bir aradan sonra geri dönmek çok güzel. Sponsorumuz Eti sayesinde de yeni bir otomobil aldık," dedi.

Antrenman ve Test Süreçleri

Yardımcı pilotu Onur Ahıskalı ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını belirten Banaz, 60 kilometrelik test sürüşü gerçekleştirdiklerini ifade etti. "Lastiklerimizi deniyoruz. Farklı hamur yapılarındaki lastiklerin tepkimelerini test ediyoruz. Araç ayarlarında birçok seçenek var ve en iyi ayarı bulduğumuzu düşünüyoruz," diye ekledi.

Gelecek Hedefleri

2025'te Türkiye Ralli Şampiyonu olmayı hedefleyen Banaz, toprak parkurların kendilerine uygun olduğunu vurgulayıp, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Nevzat Aslan'a ve sponsorlarına teşekkür etti. Ayrıca, Romanya Ralli Şampiyonası'na katılma planlarının olduğunu da sözlerine ekledi.