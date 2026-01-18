Buldan'da 264 Sporcunun Katıldığı Satranç Turnuvası Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye'nin 25 ilinden 264 sporcu katıldı; 3 gün sürecek organizasyon yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:03
Buldan'da 264 Sporcunun Katıldığı Satranç Turnuvası Başladı

Buldan'da Satranç Turnuvası Başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye’nin 25 ilinden 264 sporcu katıldı. 3 gün sürecek turnuva, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Organizasyon Buldan Hacı Perihan Vural Ortaokulunda gerçekleştiriliyor.

Açılış Töreni

Açılış töreninde Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, Gençlik Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe ve Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği Başkanı Osman Kayan konuşarak katılan sporculara başarılar diledi.

Osman Kayan'ın Mesajı

3 gün sürecek turnuvada sporcuların Buldan’ı ve tarihi ve turistik öneme sahip Tripolisi de gezme fırsatı bulacaklarına değinen Başkan Osman Kayan, "Bu turnuva Buldan’ın tanıtımına büyük fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde de derneğimiz öncülüğünde pek çok kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Satranç Federasyonu'ndan Teşekkür

Denizli İl Satranç Federasyonu temsilcisi İsmail Sarı ise, tarihin, tekstilin, kültürün, doğanın en güzel yerlerinden biri olan Buldan’ın satranç sporuna ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu turnuvada özellikle kış şartlarında bu organizasyonu yapabilmek büyük bir başarıdır. Bu güzel organizasyona katkı sunan Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneğine ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara Satranç Federasyonu olarak teşekkür ediyoruz".

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA TÜRKİYE’NİN 25 İLİNDEN 264 SPORCU...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA TÜRKİYE’NİN 25 İLİNDEN 264 SPORCU KATILDI. 3 GÜN SÜRECEK SATRANÇ TURNUVASI VATANDAŞLAR TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA TÜRKİYE’NİN 25 İLİNDEN 264 SPORCU...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 2-0 Amed Sportif Faaliyetler
2
Kasımpaşa - Antalyaspor 0-0 | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
3
Trendyol Süper Lig: Kocaelispor - Trabzonspor Maçı Öncesi Takımlar Stadyuma Geldi
4
Fenerbahçe, Alanyaspor’a Konuk Oluyor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Trendyol Süper Lig 18. Hafta: Kasımpaşa 0 - Antalyaspor 0 (Maç Devam Ediyor)
6
Sadettin Saran Alanya’da Kütüphane Açılışına Katıldı — "Her Deplasman Bir Okul"
7
Çağdaş Kaya 59 Kg'da Türkiye Şampiyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları