Buldan'da 264 Sporcunun Katıldığı Satranç Turnuvası Başladı

Buldan'da Satranç Turnuvası Başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye’nin 25 ilinden 264 sporcu katıldı. 3 gün sürecek turnuva, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Organizasyon Buldan Hacı Perihan Vural Ortaokulunda gerçekleştiriliyor.

Açılış Töreni

Açılış töreninde Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Vural, Gençlik Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe ve Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği Başkanı Osman Kayan konuşarak katılan sporculara başarılar diledi.

Osman Kayan'ın Mesajı

3 gün sürecek turnuvada sporcuların Buldan’ı ve tarihi ve turistik öneme sahip Tripolisi de gezme fırsatı bulacaklarına değinen Başkan Osman Kayan, "Bu turnuva Buldan’ın tanıtımına büyük fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki günlerde de derneğimiz öncülüğünde pek çok kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Satranç Federasyonu'ndan Teşekkür

Denizli İl Satranç Federasyonu temsilcisi İsmail Sarı ise, tarihin, tekstilin, kültürün, doğanın en güzel yerlerinden biri olan Buldan’ın satranç sporuna ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneği sponsorluğunda, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu turnuvada özellikle kış şartlarında bu organizasyonu yapabilmek büyük bir başarıdır. Bu güzel organizasyona katkı sunan Buldan’ı Güzelleştirme ve Turizm Derneğine ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara Satranç Federasyonu olarak teşekkür ediyoruz".

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA TÜRKİYE’NİN 25 İLİNDEN 264 SPORCU KATILDI. 3 GÜN SÜRECEK SATRANÇ TURNUVASI VATANDAŞLAR TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.