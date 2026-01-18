Kasımpaşa - Antalyaspor 0-0 | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 0-0 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:39
Kasımpaşa - Antalyaspor 0-0 | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)

Kasımpaşa - Antalyaspor: İlk yarı 0-0

Trendyol Süper Lig 18. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Winck’in kafa vuruşunda kale önünde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

39. dakikada Kerem Demirbay’ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Diabate, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Julian topu çeldi. Dönen topu yeniden önünde bulan Diabate, kale alanının solundan bir kez daha şutunu çıkardı ve savunmada Veysel meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Ben Ouanes’in sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktasının solundan Diabate’nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma bilgileri

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kadrolar

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Godfried Frimpong, Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ali Emre Yanar, Cem Üstündag, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Taşdemir, Attila Szalai, Atakan Müjde, Mamadou Fall, Ali Yavuz Kol, Cenk Tosun, Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 23), Dario Saric, Nikola Storm, Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Ramzi Safuri, Hasan Yakub İlçin, Doğukan Sinik, Yohan Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar

Kasımpaşa: Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci

İlk yarı, her iki takımın da gol bulamadığı ve önemli atakların savunmalar tarafından kesildiği bir periyotla sona erdi. Maçın ikinci yarısı için takımlar sahaya yeniden çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAHASINDA ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAHASINDA ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAHASINDA ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 2-0 Amed Sportif Faaliyetler
2
Kasımpaşa - Antalyaspor 0-0 | Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
3
Trendyol Süper Lig: Kocaelispor - Trabzonspor Maçı Öncesi Takımlar Stadyuma Geldi
4
Fenerbahçe, Alanyaspor’a Konuk Oluyor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Şahinbey Ampute 7-0'lık Galibiyetle Şampiyonluk Yolunda
6
Trendyol Süper Lig 18. Hafta: Kasımpaşa 0 - Antalyaspor 0 (Maç Devam Ediyor)
7
Sadettin Saran Alanya’da Kütüphane Açılışına Katıldı — "Her Deplasman Bir Okul"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları