Şahinbey Ampute 7-0'lık Galibiyetle Şampiyonluk Yolunda

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Maçın Özeti

Mavi-beyazlı ekip, ligdeki istikrarlı çıkışını sürdürdü ve karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun sergileyerek rakibini 7-0 yenmesini bildi.

Başkanın Açıklaması

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Öncelikle bizleri desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir maçtı. Rakiplerimiz konu Şahinbey olunca daha fazla motive oluyorlar. Taraftarlarımızın desteği ile takımız sonuca gitmesini bildi. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık. Şahinbey Belediye Spor Kulübü olarak fair-play çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Alınan galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na armağan ediyoruz. Ayrıca hem teknik ekibi hem de oyuncularımızı tekrar tebrik ediyor, bizleri bu soğuk havada desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Teknik Direktörün Mesajı

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Şampiyon olmak için çok çalışıyor ve mücadele ediyoruz. TSK iyi bir takımdı ve şampiyonluk yolunda önemli bir rakipti. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Alınan galibiyeti, Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel ve tüm taraftarlarımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncudan Taraftara Teşekkür

Şahinbey Belediyespor oyuncularından Barış Telli ise alınan galibiyeti taraftarlara armağan ederek, "Öncelikle bizleri bu soğuk havada yalnız bırakmayarak destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir maçı daha kazanarak Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Alınan galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.

