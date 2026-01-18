Kocaeli Stadyumu Zemini Maça Hazır

Kar yağışına rağmen zeminde aksama yok

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında ev sahibi Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele öncesinde başlayan kar yağışı, stadyum zemininin durumunu gündeme getirdi.

Maç saatine sayılı dakika kala kentte bazı bölgelerde yoğun kar ve tipi etkili olurken, stadyum bölgesindeki zemininde herhangi bir sorun olmadığı ve karşılaşmanın oynanmasına engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı gözlemlendi.

Müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Bu statta en son 19 Aralık'ta Kocaelispor - Antalyaspor karşılaşması oynanmıştı.

