Kocaeli Stadyumu Zemini Maça Hazır

Kocaeli Stadyumu'nda kar yağışına rağmen zeminin maça hazır olduğu, Kocaelispor-Trabzonspor mücadelesinin saat 17.00'de başlayacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:16
Kar yağışına rağmen zeminde aksama yok

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında ev sahibi Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele öncesinde başlayan kar yağışı, stadyum zemininin durumunu gündeme getirdi.

Maç saatine sayılı dakika kala kentte bazı bölgelerde yoğun kar ve tipi etkili olurken, stadyum bölgesindeki zemininde herhangi bir sorun olmadığı ve karşılaşmanın oynanmasına engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı gözlemlendi.

Müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Bu statta en son 19 Aralık'ta Kocaelispor - Antalyaspor karşılaşması oynanmıştı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

