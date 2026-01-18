Trendyol Süper Lig: Kocaelispor - Trabzonspor Maçı Öncesi Takımlar Stadyuma Geldi

Maç Öncesi Son Hazırlıklar

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Kocaelispor - Trabzonspor maçı öncesinde takımlar, müsabakanın oynanacağı Kocaeli Stadyumuna giriş yaptı.

Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. İki takım kafilesi de güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaştırıldı.

Futbolcular daha sonra sahaya geçerek zemini kontrol etti ve yürüyüş yaptı.

