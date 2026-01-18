Trendyol Süper Lig: Kocaelispor - Trabzonspor Maçı Öncesi Takımlar Stadyuma Geldi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor, saat 17.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak; takımlar güvenlik eşliğinde stadyuma ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:04
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:07
Maç Öncesi Son Hazırlıklar

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında oynanacak Kocaelispor - Trabzonspor maçı öncesinde takımlar, müsabakanın oynanacağı Kocaeli Stadyumuna giriş yaptı.

Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. İki takım kafilesi de güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaştırıldı.

Futbolcular daha sonra sahaya geçerek zemini kontrol etti ve yürüyüş yaptı.

