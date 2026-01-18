Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 2-0 Amed Sportif Faaliyetler

Erzurumspor FK sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. Maçta Eren Tozlu ve Baiye'nin golleri galibiyeti getirdi; Amed'de iki oyuncu kırmızı kartla oyundan atıldı.

Maçtan dakikalar

25.' - Eren Tozlu'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Sefa'nın şutu az farkla yandan auta çıktı.

63.' - Crociata'nın pasında topla buluşan Eren Tozlu, ceza sahası dışından sert bir şutla kaleci Erce Kardeşler'in üzerinden fileleri buldu. 1-0

80.' - Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı'ya müdahale eden Kahraman Demirtaş, daha önceden sarı kartı bulunduğu için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90.' - Erzurumspor atağında Rodriguez, Murat Uçar'ın müdahalesiyle yerde kaldı; Murat Uçar ikinci sarı kartı alarak kırmızı kart gördü.

90+5.' - Cengizhan ve Sylla arasındaki paslaşmanın ardından ceza sahası içinde topla buluşan Baiye, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler

Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül

Erzurumspor FK

Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Baiye, Crociata (Adem Eren Kabak dk. 84), Benhur Keser (Sylla dk. 73), Sefa Akgün (Rodrguez dk. 65), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 84), Mustafa Fettahoğlu (Cengizhan Bayrak dk. 73)

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Murat Cem Akpınar, Salih Sarıkaya, Emre Erdem

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Amed Sportif Faaliyetler

Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko (Tarkan Serbest dk. 84), Hasani, Moreno, Afena Gyan (Fernando dk. 73), Dia Saba (Celal Hanalp dk. 84)

Yedekler: Çekdar Orhan, Emrah Başsan, Yunus Tarhan, Yakup Girişen, Veysel Sapan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller

Eren Tozlu (dk. 63), Baiye (dk. 90+5) — Erzurumspor FK

Kartlar

Kırmızı kartlar: Kahraman Demirtaş (dk. 80), Murat Uçar (dk. 90) — Amed Sportif Faaliyetler

Sarı kartlar: Eren Tozlu, Sylla — Erzurumspor FK

