Bundesliga: Eintracht Frankfurt Werder Bremen'i 4-1 Mağlup Etti

Bundesliga 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park Stadı'nda Werder Bremen'i 4-1 yendi; Can Uzun, Jean-Matteo Bahoya ve Ansgar Knauff gol attı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:44
Maç Özeti

Almanya 1. Futbol Ligi'nin 1. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, evinde Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma Deutsche Bank Park Stadı'nda oynandı.

Ev sahibi ekip, 22. dakikada Can Uzun'un golüyle öne geçti. Sadece üç dakika sonra, 25. dakikada Jean-Matteo Bahoya farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 47. dakikada yine Jean-Matteo Bahoya ile skoru 3-0'a taşıdı. Konuk ekip, 48. dakikada Justin Njinmah ile farkı bire indirdi.

Mücadelede son sözü 70. dakikada Ansgar Knauff söyledi ve maç 4-1 sona erdi.

