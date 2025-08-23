Bundesliga: Eintracht Frankfurt Werder Bremen'i 4-1 Mağlup Etti

Maç Özeti

Almanya 1. Futbol Ligi'nin 1. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, evinde Werder Bremen'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşma Deutsche Bank Park Stadı'nda oynandı.

Ev sahibi ekip, 22. dakikada Can Uzun'un golüyle öne geçti. Sadece üç dakika sonra, 25. dakikada Jean-Matteo Bahoya farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Eintracht Frankfurt, 47. dakikada yine Jean-Matteo Bahoya ile skoru 3-0'a taşıdı. Konuk ekip, 48. dakikada Justin Njinmah ile farkı bire indirdi.

Mücadelede son sözü 70. dakikada Ansgar Knauff söyledi ve maç 4-1 sona erdi.