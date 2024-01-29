Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Ünlü eski futbolcu Burak Yılmaz'ın yeni durağı açıklandı! Tüm detaylar haberimizde.

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
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Burak Yılmaz o takıma transfer edildi! Resmen açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAK YILMAZ'IN YENİ ROTASI

Kayserispor tarafından yapılan son açıklamalara göre Teknik Direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşıldı ve yollar ayrıldı. Takım konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Teşekkürler Recep Uçar. Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 

burak yılmaz'ın yeni takımı

Kendisi ve ekibine teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' Recep Uçar ayrılığı sonrasında takımın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz oldu ve 2.5 senelik anlaşma yapıldı. Siyah beyazlı takıma Şenol Güneş ayrıldıktan sonra gelen Burak Yılmaz Beşiktaş ile 6 maça çıktı. Bu maçların sadece 2 tanesinden galibiyet alırken 4 tanesinde mağlubiyet yaşandı. 

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