Burdur'da Oturarak Voleybol B Kategorisi Şampiyonası Heyecanı

Uzman Posta Avrupa Oturarak Voleybol B Kategorisi Şampiyonası Burdur'da Başlıyor

Türk voleybolunun önemli organizasyonlarından biri olan Uzman Posta Avrupa Oturarak Voleybol B Kategorisi Şampiyonası, bu yıl Burdur'da gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan edinilen bilgilere göre, etkinlik 22-24 Kasım tarihlerinde Paraspor Europe (PVE) öncülüğünde düzenlenecek.

Katılımcı Ülkeler ve Şampiyonanın Önemi

Bu prestijli organizasyona Türkiye’nin yanı sıra, Büyük Britanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya gibi ülkeler de katılacak. Şampiyonada, ilk üç sırayı elde eden takımlar, 2025 yılında Macaristan'da gerçekleşecek A Kategorisi Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı kazanacaklar.

Milli Takımın Hazırlıkları

Bu yıl Gümüş Lig şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden milli takımızın, aynı başarıyı tekrarlamak amacıyla sıkı bir kamp dönemi geçireceği bildirildi. Karaman ve Burdur'da planlanan kamp hazırlıkları, takımın şampiyonaya hazır hale gelmesini sağlayacak.

Canlı Yayın ve Yayıncı Kuruluş

Şampiyonanın tüm maçları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olup, ParaVolley Europe'un YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.