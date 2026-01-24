Burhaniye’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tamamlandı

Atatürk Spor Salonu bahçesindeki tesis ay sonunda hizmete giriyor

Burhaniye ilçesinde, Atatürk Spor Salonunun bahçesinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandı. Yaklaşık bir yıldır süren çalışmaların sonuna gelindi; şu anda çevre düzenlemesi yürütülüyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, inşaatın ay sonunda teslim alınacağını açıkladı ve havuzun çevre düzenlemesinin ardından hizmete gireceğini belirtti.

Havuzda yaz kış yüzme kursları düzenleneceğini söyleyen Alparslan, geçmiş dönemde portatif havuzla yürüttükleri eğitimlere dikkat çekti:

Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce gencimize portatif havuzda yüzme kursları verdik. Yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. Bu havuzun hizmete girmesi ile birlikte her yaştan vatandaşlarımıza yüz kış yüzme kursları vereceğiz. Amacımız, Burhaniye de yüzme bilmeyen vatandaşın kalmamasıdır

Hedef, ilçede yüzme bilmeyen kimse bırakmamak. Yeni tesis ile altyapı güçlendirilirken, kursların her yaş grubuna açık olacağı vurgulandı.

