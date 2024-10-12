DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.171.135,46 -0,65%

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u Deplasmanda Geçti

SMS Grup Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:37
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u Deplasmanda Geçti

SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

Voleybol tutkunları için dikkat çekici bir karşılaşma daha yaşandı. SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında, Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Maç sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bursa ekibi, ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel...

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manuel Lettenbichler Sea To Sky Enduro'da Zirvede
2
Bahattin Sofuoğlu Portekiz'deki Yarışı 10. Sırada Tamamladı
3
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atladi
4
Köyceğiz'de Kano Fest 2024 Coşkusu
5
Beşiktaş, Ajax Maçına Hazır
6
Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Seçildi
7
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Beşiktaş Berabere Kaldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi