Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u Deplasmanda Geçti

SMS Grup Efeler Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

Voleybol tutkunları için dikkat çekici bir karşılaşma daha yaşandı. SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında, Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Maç sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Bursa ekibi, ligdeki iddiasını güçlendirmiş oldu.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel (14) ve Ertuğrul Gazi Metin (6) ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Rolando Cepeda Abreu (8) mücadele etti.