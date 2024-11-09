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Bursa Büyükşehir Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanyol Rakibine Yenildi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Concervas Orbe Zendal Bm Porrino'ya 34-26 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:36
Bursa Büyükşehir Belediyespor EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanyol Rakibine Yenildi

EHF Kadınlar Avrupa Kupası: Bursa Büyükşehir Belediyespor - Concervas Orbe Zendal Bm Porrino Maç Özeti

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanyol ekip Concervas Orbe Zendal Bm Porrino'ya 34-26 mağlup oldu. Maç, Bursa'nın Üçevler Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın ilk yarısını Concervas Orbe Zendal Bm Porrino, 17-15’lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İspanyol temsilci, karşılaşmanın sonunda 34-26’lık sonuçla galip geldi.

Rövanş Maçı Bilgisi

İki takım arasında oynanan bu mücadeleden sonra rövanş maçı yarın, Bursa'da saat 16.00'da yapılacak. Taraftarların bu kritik karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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