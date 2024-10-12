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Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atladi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ZRK Tivat'ı 38-18 yenerek EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:00
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atladi

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Başarısı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ temsilcisi ZRK Tivat ile karşılaştı. Bu önemli mücadelede, Bursa ekibi rakibini 38-18'lik net bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

Mücadele Detayları

Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen maçta, Bursa temsilcisi ilk yarıyı 21-9 gibi büyük bir avantajla önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 38-18 galip ayrıldı ve başarılarına bir yenisini eklemiş oldu.

İlk maçı da 34-25 kazanarak avantaj elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu üstün performansıyla tur atlamayı başardı.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 yendi. İlk maçı 34-25 kazanan Bursa ekibi, bir üst tura yükseldi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 yendi. İlk maçı 34-25 kazanan Bursa ekibi, bir üst tura yükseldi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 yendi. İlk maçı 34-25 kazanan Bursa ekibi, bir üst tura yükseldi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir...

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 yendi. İlk maçı 34-25 kazanan Bursa ekibi, bir üst tura yükseldi.

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