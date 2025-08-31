DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.477.101,24 -0,28%

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Süper Kupa'yı 30-26 ile Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Kupa'da Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 yenerek kupayı kazandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:28
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Süper Kupa'yı 30-26 ile Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Süper Kupa'yı 30-26 ile Kazandı

Armada Praxis Yalıkavakspor karşısında üstün performans

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 mağlup ederek kupayı kazandı.

Karşılaşmada iki takım da zaman zaman üstünlük sağlasa da maçın son bölümünde Bursa Büyükşehir Belediyespor'un performansı belirleyici oldu. Skorun 30-26 olarak sonuçlanmasıyla takım kupanın sahibi oldu.

Bu sonuç, Bursa Büyükşehir Belediyespor için önemli bir başarıyı temsil ediyor ve kulübün sezon içindeki iddiasını güçlendiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Mourinho sonrası Göle ile 4'lü savunma ve transfer değişikliği
2
İkiz Kardeşler Berra ve Berkay Gün, Kuraşta Milli Forma İçin Ter Döküyor
3
Erzurumspor FK Alt Yapı ve Transferlerle Güçleniyor
4
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor 0-0 (İlk Yarı)
5
Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe İlk Yarıyı 3-0 Önde Tamamladı
6
Nesine 2. Lig Beyaz Grup: Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Averajla Lider
7
Beykoz Anadoluspor 2-0 GMG Kastamonuspor — Nesine 2. Lig

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta