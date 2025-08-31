Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Süper Kupa'yı 30-26 ile Kazandı

Armada Praxis Yalıkavakspor karşısında üstün performans

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor'u 30-26 mağlup ederek kupayı kazandı.

Karşılaşmada iki takım da zaman zaman üstünlük sağlasa da maçın son bölümünde Bursa Büyükşehir Belediyespor'un performansı belirleyici oldu. Skorun 30-26 olarak sonuçlanmasıyla takım kupanın sahibi oldu.

Bu sonuç, Bursa Büyükşehir Belediyespor için önemli bir başarıyı temsil ediyor ve kulübün sezon içindeki iddiasını güçlendiriyor.