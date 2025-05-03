Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nı Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupayı Kaldırdı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Ortahisar Belediyespor'u 30-25 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın gerçekleştirildiği Celal Atik Spor Salonu'ndaki ödül töreninde, turnuvaya katılan hakemlere plaketler verildi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Tören sırasında, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın en iyi oyuncusu ve özel kaleci ödülü, Bursa Büyükşehir Belediyespor kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal'a takdim edildi.

Daha sonra, kupanın ikincisi olan Ortahisar Belediyespor'un oyuncularına madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen tarafından sunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'a, kupa ve madalyaları Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay tarafından verildi.

Bursa ekibi, kupayı sevinçle kaldırarak şampiyonluğun tadını çıkardı. Oyuncular, bu anı ölümsüzleştirmek için kupayla fotoğraf çektirdi.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Kadınlar Finali’nde Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi takımları İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Edanur Çetin (61), rakibiyle mücadele etti.

Hentbol HDI Sigorta Türkiye Kupası Kadınlar Finali’nde Ortahisar Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi takımları İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Edanur Çetin (61), rakibiyle mücadele etti.