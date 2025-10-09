Bursa'da Baja Resital Başlıyor — Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, 'Baja Resital' yarın Bursa'da başlayacak. Etkinlik, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize ediliyor.

Yarışın Ayrıntıları

Organizasyon, 3 ilçede, 3 gün boyunca, 5 farklı etapta gerçekleştirilecek ve toplam 56 otomobil sporcusu piste çıkacak. Yarışla ilgili basın toplantısı kentteki bir otelde yapıldı.

BASK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Uçar, yarışın yarın saat 14.45'te Sur Yapı Marka AVM önünden başlayacağını ve sporcuların ilk olarak Dağyenice bölgesinde servis alacaklarını bildirdi.

Etap Programı

Uçar'ın verdiği bilgiye göre, Cumartesi sabahı yarışmacılar saat 10.00'da start alacak ve yarış Gürsu Dışkaya Mahallesi'nde devam edecek. Sporcular, burada 71 kilometrelik özel etapta mücadele edecekler.

Pazar günü ekipler Demirtaş Barajı'ndan başlayacak ve final yine Gürsu Dışkaya'da yapılacak. Uçar, Demirtaş Barajı'nın yaklaşık 800 metre ilerisinde bulunan su havzasında özel seyirci alanı oluşturulduğunu vurguladı ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Takım ve Sporcu Açıklamaları

Organizasyonda yarışacak Abdullah Turgut, Bursa'nın kendisine her zaman uğurlu geldiğini belirtti. Turgut, yarışların hazırlanma sürecinin yoğun emek gerektirdiğini ifade ederek, 'Sponsorlarımıza, belediye spor müdürlüklerine çok teşekkür ederiz. Bunların hepsi ciddi bir emek ve organizasyon. Bu bir takım yarışıysa organizasyon da ciddi bir takım organizasyonu. İnşallah kazasız belasız iyi bir yarış olur diye umuyorum ve böyle dua ediyorum.' dedi.

Organizasyonla ilgili tüm paydaşlara teşekkür eden yetkililer, seyircilere ve sporculara başarılı bir yarış temennisinde bulundu.

