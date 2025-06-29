Bursa'da Futbolcular Kitap Okuyarak Gelişiyor

Bursa'da Geleceğin Futbol Yıldızları Kitapla Şekilleniyor

Mudanya Altai Spor Kulübü, Bursa'da sporcu adaylarını sadece sahada değil, zihinsel olarak da geliştirmek adına oldukça ilginç bir uygulamaya imza atıyor. Her antrenman öncesinde 20 dakika kitap okumak, bu genç futbolcular için zorunlu hale geldi.

Amatör Ligde Geleceği Şekillendiriyorlar

Geçen yıl kurulan Mudanya Altai Spor Kulübü, yaklaşık 300 sporcusu ile amatör liglerde birçok yaş grubunda mücadele ediyor. Antrenörler Tayfun Albayrak ve Ümit Geçim, Mudanya İlçe Stadı'ndaki antrenmanlar öncesinde kitap okuma alışkanlığını aşılamak için futbolcularıyla birlikte her antrenman öncesi kitap okuyorlar.

Uygulama, sadece sporu değil, çocukların akademik gelişimlerini de destekliyor. Çocuklar, saha kenarında kitaplarını okumadan meşin yuvarlağa dokunamıyor. Antrenörler, okuma yazma bilmeyen küçük yaş grubu sporcular için farklı bir yaklaşım benimseyerek, resim yaptırıyorlar.

Akademik Başarıyı Takip Ediyorlar

Takımın teknik kadrosu, sporcularının akademik başarılarını dikkatle takip ederek, karne kontrolü de yapıyor. Antrenmanlar, eğlenceli penaltı yarışmaları ve çeşitli oyunlarla geçiyor, bu da çocuklar ve veliler için keyifli bir deneyim sunuyor.

Eğitimden Kopmamaları İçin Çeşitli Aktiviteler

Antrenör Tayfun Albayrak, çocukların yaz tatilinde eğitim ve öğretimden kopmamaları için farklı aktiviteler düzenlediklerini belirtti. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra, aylık penaltı yarışmaları ve gelecek sinema geceleri gibi etkinlikler ile çocuklara farklı deneyimler sunuyorlar.

“Sinema sistemi kurduk, projeksiyon makinesi aldık. İnşallah 15 günde bir sinema gecelerimiz olacak” diyen Albayrak, sporcularının fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Genç Sporcuların Gelişimi ve Motivasyonu

8 yaşındaki Kayra Baştan, futbol oynamaktan keyif aldığını ve kitap okumanın bilinçli olmalarını sağladığını belirtiyor. 9 yaşındaki Ayaz Uçan ise burada daha disiplinli çalıştığını, evde kitap okumaya da devam ettiğini ifade ediyor.

Mudanya Altai Spor Kulübü, sadece futbol değil, aynı zamanda eğitimin de önemli olduğunu göstererek, genç sporcuların her alanda gelişimine katkı sağlıyor.

Bursa'da geçen yıl kurulan Mudanya Altai Spor Kulübünün sporcuları, her antrenman öncesinde 20 dakika kitap okumadan sahaya adım atmıyor. Gençleri spora kazandırmak ve futbolla birlikte zihinsel gelişimlerini de desteklemek isteyen kulübün antrenörleri Tayfun Albayrak ve Ümit Geçim, Mudanya İlçe Stadı'ndaki antrenmanlardan önce sporculara 20 dakika kitap okutuyor.

Bursa'da geçen yıl kurulan Mudanya Altai Spor Kulübünün sporcuları, her antrenman öncesinde 20 dakika kitap okumadan sahaya adım atmıyor. Gençleri spora kazandırmak ve futbolla birlikte zihinsel gelişimlerini de desteklemek isteyen kulübün antrenörleri Tayfun Albayrak ve Ümit Geçim, Mudanya İlçe Stadı'ndaki antrenmanlardan önce sporculara 20 dakika kitap okutuyor.