Bursa'da Tarihi Çarşıda Gece Skor Oryantiringi heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinde düzenlenen Gece Skor Oryantiringi, kentin simge mekanlarının geceye yansıyan atmosferinde spor ve tarihi buluşturdu.

Etkinlik ve amaç

Gençlerin hem sportif hem de stratejik deneyim kazanmaları amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, harita ve pusula yardımıyla belirlenen süre içinde kontrol noktalarını bularak en yüksek puanı toplamaya çalıştı.

Parkur, katılımcılar ve sonuçlar

Gece saatlerinde Koza Han, Fidan Han, Ulu Cami ve Uzun Çarşı gibi kentin sembol mekânlarında düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 300 lisanslı sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Sporcular, hedeflerine en kısa sürede ulaşmak için hız ve stratejiyi bir arada kullanarak parkurda tüm yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik sayesinde çocuklar ve gençler, spor yaparken Bursa’nın tarihî ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Müsabakaların ardından farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Yarışların Hanlar Bölgesi’nde yapılmasının etkinliğe ayrı bir keyif kattığını belirten sporcular, yağmurlu havanın da rekabeti artırdığını ifade ederek organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Bozbey'e teşekkür etti.

