Bursa'da Tarihi Çarşıda 'Gece Skor Oryantiringi' Heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Gece Skor Oryantiringi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde yaklaşık 300 sporcu ile gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:54
Bursa'da Tarihi Çarşıda 'Gece Skor Oryantiringi' Heyecanı

Bursa'da Tarihi Çarşıda Gece Skor Oryantiringi heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinde düzenlenen Gece Skor Oryantiringi, kentin simge mekanlarının geceye yansıyan atmosferinde spor ve tarihi buluşturdu.

Etkinlik ve amaç

Gençlerin hem sportif hem de stratejik deneyim kazanmaları amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, harita ve pusula yardımıyla belirlenen süre içinde kontrol noktalarını bularak en yüksek puanı toplamaya çalıştı.

Parkur, katılımcılar ve sonuçlar

Gece saatlerinde Koza Han, Fidan Han, Ulu Cami ve Uzun Çarşı gibi kentin sembol mekânlarında düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 300 lisanslı sporcu birincilik için kıyasıya mücadele etti. Sporcular, hedeflerine en kısa sürede ulaşmak için hız ve stratejiyi bir arada kullanarak parkurda tüm yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik sayesinde çocuklar ve gençler, spor yaparken Bursa’nın tarihî ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Müsabakaların ardından farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Yarışların Hanlar Bölgesi’nde yapılmasının etkinliğe ayrı bir keyif kattığını belirten sporcular, yağmurlu havanın da rekabeti artırdığını ifade ederek organizasyon için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Bozbey'e teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİ’NDE DÜZENLENEN ‘GECE SKOR...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİ’NDE DÜZENLENEN ‘GECE SKOR ORYANTİRİNGİ’, KENTİN SİMGE MEKANLARININ GECEYE YANSIYAN ATMOSFERİNDE SPOR VE TARİHİ BULUŞTURDU.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİ’NDE DÜZENLENEN ‘GECE SKOR...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig: Günün VAR Hakemleri Açıklandı
2
Erzincanlı Sporcular Trabzon Havalı Silahlar Müsabakalarına Damga Vurdu
3
Dijksteel: "Daha Çok İsteyen ve Fedakarlık Yapan Kazanır" — Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlığı
4
Nazillispor 0-8 Eskişehirspor: Pamukören'de Ağır Yenilgi
5
24 Erzincanspor Altınordu'yu 2-0 Yendi — TFF 2. Lig
6
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Çayırova Belediyesi Federasyon Kupası'nı 70-52 ile Kazandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları