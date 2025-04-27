Bursa Yörsan, Yalova'yı 95-75 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursa Yörsan, deplasmanda Semt77 Yalovaspor ile karşılaştı. Bu önemli mücadelede Bursa Yörsan, rakibini 95-75 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

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Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen Bursa Yörsan, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galibiyetini pekiştirdi. Bu sonuçla birlikte Yörsan, ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir galibiyet aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Semt77 Yalovaspor ile Bursaspor Yörsan, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Semt77 Yalovaspor'dan Krampelj (solda), Bursaspor Yörsan'dan Ömer Utku Al (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Semt77 Yalovaspor ile Bursaspor Yörsan, 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Semt77 Yalovaspor'dan Krampelj (solda), Bursaspor Yörsan'dan Ömer Utku Al (sağda) ile mücadele etti.