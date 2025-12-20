Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Çaykur Rizespor — İlk Yarı

Beşiktaş 0 - Çaykur Rizespor 0 (İlk Yarı)
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklara sahne olurken, gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
11. dakika: Laçi'nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
21. dakika: Djalo’nun ara pasında Abraham, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti; kaleci Erdem topu ayaklarıyla çıkardı.
29. dakika: Sol taraftan Laçi’nin direkt penaltı noktası gerisine ortaladığı topa Rak-Sakyi bekletmeden vuruşunu yaptı. Ağlara giden meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Orkun’da kaldı ve uzaklaştırıldı.
35. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Orkun’un uzak direğe sert şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı son anda çeldi.
45+2. dakika: Cerny’nin pasında topla buluşan Orkun’un ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Stat ve Hakemler
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen
Kadrolar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Tammy Abraham (Devrim Şahin dk. 45)
Yedekler: Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Emirhan Topçu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Jesuran Rak-Sakyi, Ibrahim Olawoyin, Antonio Augusto, Ali Sowe
Yedekler: Eren Kılıç, Osman Yağız Topçu, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Taha Şahin, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Halil Dervişoğlu, Altın Zeqiri, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Cezalar
Sarı kart: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)
