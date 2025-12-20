DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.777.519,51 -0,27%

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Çaykur Rizespor — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor Tüpraş Stadı’nda ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 21:19
Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Çaykur Rizespor — İlk Yarı

Beşiktaş 0 - Çaykur Rizespor 0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklara sahne olurken, gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

11. dakika: Laçi'nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

21. dakika: Djalo’nun ara pasında Abraham, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti; kaleci Erdem topu ayaklarıyla çıkardı.

29. dakika: Sol taraftan Laçi’nin direkt penaltı noktası gerisine ortaladığı topa Rak-Sakyi bekletmeden vuruşunu yaptı. Ağlara giden meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Orkun’da kaldı ve uzaklaştırıldı.

35. dakika: Ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Orkun’un uzak direğe sert şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı son anda çeldi.

45+2. dakika: Cerny’nin pasında topla buluşan Orkun’un ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat ve Hakemler

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen

Kadrolar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Tammy Abraham (Devrim Şahin dk. 45)

Yedekler: Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Jesuran Rak-Sakyi, Ibrahim Olawoyin, Antonio Augusto, Ali Sowe

Yedekler: Eren Kılıç, Osman Yağız Topçu, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Taha Şahin, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Halil Dervişoğlu, Altın Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Cezalar

Sarı kart: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, EVİNDE ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, EVİNDE ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 17. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ, EVİNDE ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko | Basketbol Süper Ligi 12. Hafta
2
Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig'de kritik eşitlik
3
Rashica, Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyeti getiren ilk lig golünü attı
4
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — İç Sahada 4 Maç Sonra Galibiyet
5
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 2 Maç Sonra Kazandı
6
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 17. Hafta
7
Tiago Djalo cezalı kaldı: Beşiktaş 1-0 Rizespor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025