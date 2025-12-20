DOLAR
Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Kasımpaşa karşısına çıkmadan önce Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:36
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışması ile sürdü ve antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Maç bilgileri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

