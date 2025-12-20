Galatasaray, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman detayları

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Çalışma, iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışması ile sürdü ve antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Maç bilgileri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek.

