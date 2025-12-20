DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.777.519,51 -0,27%

Domenico Tedesco: "Sezonun ilk yarısı bizim için kolay olmadı" — Fenerbahçe 3-0 Eyüpspor

Tedesco, Eyüpspor galibiyeti sonrası sezonun ilk yarısının zorlu geçtiğini vurguladı; takımın performansından memnun olduğunu ve Beşiktaş maçına odaklandıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:46
Domenico Tedesco: "Sezonun ilk yarısı bizim için kolay olmadı" — Fenerbahçe 3-0 Eyüpspor

Domenico Tedesco: "Sezonun ilk yarısı bizim için kolay olmadı" — Fenerbahçe 3-0 Eyüpspor

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda konuk olduğu Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Domenico Tedesco takımın son dönemdeki performansını değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi

"Takımın son dönemdeki performansı iyiydi. Bugün de performansımız iyiydi. Maç içinde öz güvenimizi sahaya yansıttık. Sezonun ilk yarısı bizim için kolay olmadı. Bugün da maç 2-1’e gelseydi zor olacaktı. Maç 2-0’a geldiğinde de maçın hikayesi farklı olabilirdi. Bu ligde oynadığımız her maç zorlu. Kaliteli rakipler var. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bir sonraki maç kupada Beşiktaş ile. Zorlu bir takibe karşı oynayacağız. İyi oyunculara sahip takıma karşı oynayacağız. Yapmamız gereken şey hızlı şekilde toparlanıp elimizdeki en iyi 11’i sahaya çıkarmak olacak."

Transfer dedikoduları ve kadro

Tedesco, ara transfer dönemi ve basında yer alan oyuncu isimleriyle ilgili soruları da yanıtladı.

"Ben her zaman kendi takımımı daha çok düşünüyorum. Elimdeki oyuncularla mutluyum. Archie Brown, Nelson Semedo’nun sakatlığı var. Çağlar da şu an hazır değil. Birlikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Dedikodularla ilgili yorum yapamam. Her dedikodu için yanıt versem burada 3 saat geçirmeliyiz"

Kulüp atmosferi

Kulüp içindeki haberlerin takım üzerindeki etkisine ilişkin Tedesco, birlik mesajı verdi.

"Şu anda gördüğünüz Fenerbahçe’den de mutluyum. Her zaman geliştirecek şeyler vardır. İyi gidiyoruz, oyuncularıma teşekkür etmem gerekiyor. Çok sıkı şekilde çalışıyorlar. Biz geliştirecek şeyler olduğunda dile getirmemiz gerekiyor. Bugün bizler için özel gündü. Haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz. Birbirimizi umursuyoruz. Benim için, kulübün çalışanları için kolay değildi. Bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Performansımızı sahaya verip odaklandığımızı göstermemiz gerekiyordu. Oyuncularım da bunu gösterdiler. ’Biz buradayız’ mesajını verdik. Yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak ve duyguyu sahaya yansıtmak. Bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Maçtan sonra da soyunma odasında atmosfer çok pozitifti"

Talisca değerlendirmesi

"Talisca sadece çok fazla gol atmıyor. Önemli goller de atıyor. 1-0’ı bulana kadar ofansif anlamda performansımızı maç içinde yukarı çıkarmıştık. Onun adına çok mutluyum. Kendisi üst seviye bir golcü. Daha fazla asisti de olabilirdi. Bizim için önemli bir oyuncu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor karşılaşması ve son maçlarda takımın...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Eyüpspor karşılaşması ve son maçlarda takımın performansının iyi olduğunu belirterek, "Sezonun ilk yarısı bizim için kolay olmadı" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor 99-73 Fenerbahçe Beko | Basketbol Süper Ligi 12. Hafta
2
Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig'de kritik eşitlik
3
Rashica, Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyeti getiren ilk lig golünü attı
4
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — İç Sahada 4 Maç Sonra Galibiyet
5
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yenerek 2 Maç Sonra Kazandı
6
Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 17. Hafta
7
Tiago Djalo cezalı kaldı: Beşiktaş 1-0 Rizespor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025