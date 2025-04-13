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Bursaspor, 3. Lig 1. Grup Şampiyonu Oldu

Bursaspor, Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek 3. Lig 1. Grup şampiyonluğunu bitime iki hafta kala garantiledi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 17:28
Bursaspor, 3. Lig 1. Grup Şampiyonu Oldu

Bursaspor Şampiyonluğunu İlan Etti

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup 28. hafta maçında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup ederek, şampiyonluğu bitime iki hafta kala garantiledi.

Artvin Hopaspor'un stadyumunun tadilatta olması nedeniyle müsabaka Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Karşılaşmanın biletleri, Bursaspor taraftarları arasında büyük bir ilgi gördü ve 13 bin 732 kapasiteli stadyumdaki biletler kısa süre içinde tükendi.

Maç Özeti

Karşılaşmanın ilk yarısında Artvin Hopaspor, 27. dakikada Alperen Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Bursaspor, bu golün ardından rakip sahaya yönelerek baskıyı artırdı. Bursaspor, 43. dakikada Furkan Sakı'nın ceza sahası dışından attığı muhteşem golle skoru eşitledi ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Bursaspor, taraftarının da desteğiyle ardı ardına ataklar geliştirdi. 83. dakikada Muhammet Demir'in golü ile 2-1 öne geçti ve maç bu şekilde sona erdi.

Bursaspor, bu sonuçla birlikte gelecek sezon 2. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bursaspor'un kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maça, yeşil-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında Artvin Hopaspor ile Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Bursaspor'un kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maça, yeşil-beyazlı taraftarlar ilgi gösterdi.

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