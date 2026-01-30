Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16'da Juventus ile Eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off kura çekiminde Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maçlar 17-18 Şubat, rövanşlar 24-26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:03
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16'da Juventus ile Eşleşti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16'da Juventus ile Eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti.

Kura çekimi, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Liginde, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Fransız futbolcu Robert Pires yaptı.

Bu turda rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP ve Manchester City ile eşleşecek.

Son 16 play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler

Galatasaray - Juventus

Benfica - Real Madrid

Bodo Glimt - Inter

Monaco - Paris Saint-Germaine

Karabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Bayer Leverkusen

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURUNDA GALATASARAY, İTALYAN EKİBİ JUVENTUS İLE...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURUNDA GALATASARAY, İTALYAN EKİBİ JUVENTUS İLE EŞLEŞTİ.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURUNDA GALATASARAY, İTALYAN EKİBİ JUVENTUS İLE...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe Hatice Akbaş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda Yeni Dönem Yüzme Eğitimleri
2
Galatasaray - Juventus | Şampiyonlar Ligi Play-off Eşleşmesi
3
Şampiyon Haliliye Belediyespor, Başkan Canpolat'ı Ziyaret Etti
4
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16'da Juventus ile Eşleşti
5
Köyceğiz'de Yarıyıl Tatili Kürek Okulu Devam Ediyor
6
Sabriye Şengül Ankara’da Juhasz Beata’yı Nakavt Edip Altın Madalya Kazandı
7
UCI Başkanı Lappartient: Türkiye'nin yatırımları bisiklet sporuna değer katıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları