Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16'da Juventus ile Eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti.

Kura çekimi, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Liginde, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Fransız futbolcu Robert Pires yaptı.

Bu turda rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP ve Manchester City ile eşleşecek.

Son 16 play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler

Galatasaray - Juventus

Benfica - Real Madrid

Bodo Glimt - Inter

Monaco - Paris Saint-Germaine

Karabağ - Newcastle United

Club Brugge - Atletico Madrid

Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Bayer Leverkusen

