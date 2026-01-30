Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16'da Juventus ile Eşleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile eşleşti.
Kura çekimi, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Liginde, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Fransız futbolcu Robert Pires yaptı.
Bu turda rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turunda ligi ilk 8 sırada tamamlayan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP ve Manchester City ile eşleşecek.
Son 16 play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 24-26 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler
Galatasaray - Juventus
Benfica - Real Madrid
Bodo Glimt - Inter
Monaco - Paris Saint-Germaine
Karabağ - Newcastle United
Club Brugge - Atletico Madrid
Borussia Dortmund - Atalanta
Olympiacos - Bayer Leverkusen
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURUNDA GALATASARAY, İTALYAN EKİBİ JUVENTUS İLE EŞLEŞTİ.