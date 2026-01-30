Konyaspor, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:35
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayacık Tesisleri'ndeki Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Seans, 5’e 2 çalışması ve çabukluk-çeviklik hareketleriyle sürdü; antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

