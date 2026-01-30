Konyaspor, Beşiktaş Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kayacık Tesisleri'ndeki Antrenman
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.
Seans, 5’e 2 çalışması ve çabukluk-çeviklik hareketleriyle sürdü; antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
KONYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA YARIN SAAT 20.00'DE BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.