Galatasaray - Juventus | Şampiyonlar Ligi Play-off Eşleşmesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile eşleşti; ilk maç 17/18 Şubat RAMS Park’ta, rövanş 24/25 Şubat’ta İtalya’da oynanacak.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:50
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-offunda Juventus ile Eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, İtalyan temsilcisi Juventus ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 17/18 Şubat tarihlerinde RAMS Park’ta, rövanşı ise 24/25 Şubat tarihlerinde İtalya’da oynayacak.

Eşleşme Sonrası Olası Rakip

Galatasaray, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşebilecek.

Galatasaray’ın Grup Performansı

Aslan, Şampiyonlar Ligi lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla tamamladı.

İki Takımın Avrupa Tarihi

Galatasaray ile Juventus, Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 2 galibiyet alırken, Juventus 1 kez kazandı ve 3 karşılaşma berabere bitti. Söz konusu mücadelelerde Aslan 9, İtalyan ekibi ise 7 gol kaydetti.

İki takımın son randevusu, 11 Aralık 2013 tarihinde kar yağışı nedeniyle ertelenip ertesi gün oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında gerçekleşti; Galatasaray, Wesley Sneijder’in 85. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

Galatasaray’ın İtalyan Takımlarıyla Karşılaşmaları

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla bugüne kadar 26 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Toplamda Galatasaray 32 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

Juventus’un Şampiyonlar Ligi Performansı

Juventus, Şampiyonlar Ligi’ni 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet neticesinde 13 puanla tamamladı. İtalyan ekibi; Bodo/Glimt’i 3-2, Pafos’u 2-0 ve Benfica’yı 2-0 yenerken, Real Madrid’e 1-0 mağlup oldu. Borussia Dortmund ile 4-4, Villarreal ile 2-2, Sporting ile 1-1 ve Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

Serie A Durumu ve Teknik Direktör Değişikliği

Juventus, Serie A’da bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 42 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Torino temsilcisi son 8 maçta sadece 1 kez kaybetti ve son lig maçında evinde Napoli’yi 3-0 yendi.

Sezona Igor Tudor yönetiminde başlayan Juventus, 27 Ekim tarihinde Tudor ile yollarını ayırdı ve takımın başına Luciano Spalletti getirildi. Spalletti döneminde takım, 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Kadrodan Öne Çıkan İsimler

Juventus kadrosunda milli futbolcu Kenan Yıldız ile geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Filip Kostic bulunuyor. Kenan, bu sezon Juventus ile 30 resmi maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi; Devler Ligi’nde ise 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde attığı 14 golde Dusan Vlahovic ve Weston McKennie 3’er gole imza atarken, Jonathan David 2 ve Kenan Yıldız 1 gol kaydetti. Takımın kalesinde ise 10 gol görüldü.

Allianz Stadyumu

Juventus’un yeni evi Allianz Stadyumu, 8 Eylül 2011 tarihinde açıldı. 2014 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapan stadyumun kapasitesi 41.147 seyirci olarak kayıtlıdır.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

