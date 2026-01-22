Elazığ Atatürk Stadyumu Yeniden Karla Kaplandı

Yoğun kar yağışı, bir gün önce temizlenen Elazığ Atatürk Stadyumu zeminini tekrar beyaza bürüdü; ekipler maç saatine kadar saha temizliğine devam edecek.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:52
Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, bir gün önce tamamen temizlenen Elazığ Atatürk Stadyumu zemini yeniden beyaza büründü.

Maç ve hazırlıklar

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 22. Haftası’nda Seza Çimento Elazığspor, cuma günü saat 14.00’te MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak. Maç için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri zeminin tamamını kardan arındırıp hazır hale getirmişti.

Ancak kar yağışının yeniden etkisini arttırmasıyla zemin tekrar beyaza büründü. Ekipler yeniden sahayı temizleme çalışmalarına başladı ve maç saatine kadar stadyumun hazır hale getirilmesi için çalışılacağı bildirildi.

