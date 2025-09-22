Bursaspor Basketbol — Windrose Giants Antwerp: FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Gruplara Kalma Maçı

Bursaspor Basketbol, Windrose Giants Antwerp ile gruplara kalmak için karşı karşıya

Maç Detayları

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde yarın Belçika'nın Windrose Giants Antwerp ekibiyle karşılaşacak.

Müsabaka, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanacak ve TSİ 16.30'da başlayacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, organizasyonun grup etabında mücadele etme hakkı elde edecek.

Yarı Final Yolculukları

Bursa temsilcisi, çeyrek-finali geçtikten sonra yarı finalde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 yenerek finale yükselmişti.

Belçika temsilcisi ise yarı finalde İtalya'nın Pallacanestro Reggiana ekibini 81-78 mağlup ederek finale çıktı.