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Bursaspor-Karşıyaka Maçında Binlerce Taraftar Coşkusu

Bursaspor, Karşıyaka ile oynadığı karşılaşmayı 40 bini aşkın taraftarla kapalı gişe tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:14
Bursaspor-Karşıyaka Maçında Binlerce Taraftar Coşkusu

Bursaspor-Karşıyaka Maçı Binlerce Taraftarla Gerçekleşti

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadeleyi 40 bini aşkın taraftar coşkuyla izledi.

Bursaspor'un Yükselişi Devam Ediyor

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor, yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyerek yeniden yükselişe geçti. Yönetim değişikliğinin ardından arkasına taraftar desteğini alan yeşil-beyazlı ekip, iç saha maçlarında tribünleri doldurmaya devam ediyor.

Çekişmeli Mücadele Eşitlikle Sonuçlandı

Bursaspor, ligin 15. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan karşılaşmadan 0-0 eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Bursaspor, ligin ilk devresini 12 galibiyet ve 3 beraberlik ile namağlup lider olarak tamamladı.

Önemli İsimler Maçı İzledi

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti, böylelikle futbolseverler için önemli bir an oluştu.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maçı binlerce taraftarlar seyretti. "Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi.

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile...

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, ligin 15. haftasında sahasında Karşıyaka ile yaptığı maçı binlerce taraftarlar seyretti. "Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi.

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