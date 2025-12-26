Aliağa FK, Alberk Koç’u 2,5 yıllığına kadrosuna kattı

Aliağa FK, Alberk Koç’u kadrosuna kattı

2,5 yıllık sözleşme ve kadroda hareketlilik

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, Amed Sportif Faaliyetler’in 28 yaşındaki sol beki Alberk Koç ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Koç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Sol bek pozisyonunda görev yapan Alberk Koç, kariyerinde Menemenspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Amed Sportif Faaliyetler formalarını giydi.

Öte yandan Aliağa FK, İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir ile de yollarını ayırdı.

KULPTEN AYRILAN HAKAN DEMİR