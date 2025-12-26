DOLAR
42,91 -0,18%
EURO
50,58 0,57%
ALTIN
6.239,58 -1,13%
BITCOIN
3.758.911,86 0,32%

Aliağa FK, Alberk Koç’u 2,5 yıllığına kadrosuna kattı

Aliağa FK, Amed Sportif Faaliyetler'in 28 yaşındaki sol beki Alberk Koç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı; İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir ile yollar ayrıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:29
Aliağa FK, Alberk Koç’u 2,5 yıllığına kadrosuna kattı

Aliağa FK, Alberk Koç’u kadrosuna kattı

2,5 yıllık sözleşme ve kadroda hareketlilik

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, Amed Sportif Faaliyetler’in 28 yaşındaki sol beki Alberk Koç ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Koç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Sol bek pozisyonunda görev yapan Alberk Koç, kariyerinde Menemenspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Amed Sportif Faaliyetler formalarını giydi.

Öte yandan Aliağa FK, İbrahim Yılmaz ve Hakan Demir ile de yollarını ayırdı.

KULPTEN AYRILAN HAKAN DEMİR

KULPTEN AYRILAN HAKAN DEMİR

ALİAĞA FK, ALBERK KOÇ’U KADROSUNA KATTI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor 0-2 Manisa FK: Dalcı'dan övgü, Köseoğlu'ndan '7 eksiğimiz vardı' itirafı
2
Aliağa FK, Alberk Koç’u 2,5 yıllığına kadrosuna kattı
3
Bartuğ Elmaz sakatlandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oyundan çıktı
4
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 0-2 Manisa FK — Ada İbik ve Burak Süleyman Golleriyle
5
Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Devre Arası Hazırlıkları
6
Zafertepe Ortaokulu Kütahya Şampiyonu — Yıldız Erkekler 2025-2026
7
Samsunspor’da Ntcham Hariç Sakat Futbolcular Çalışmalara Başladı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler