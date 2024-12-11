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Bursaspor Taraftar Grubu Texas'tan Kadına Şiddet Protestosu: Ödül Aldı

Bursaspor'un Texas taraftar grubu, kadına şiddete dikkat çeken koreografisiyle TFF tarafından ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 21:18
Bursaspor Taraftar Grubu Texas'tan Kadına Şiddet Protestosu: Ödül Aldı

Bursaspor Taraftar Grubu Texas, Ödül ile Tescillendi

Bursaspor'un taraftar grubu Texas, kadına şiddet konusuna dikkat çekmek amacıyla hazırladığı koreografi ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, 13 Ekim tarihinde oynanan Bursaspor-Kahramanmaraş maçının öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik hakkında bilgi verildi. Yapılan açıklamada; "Bursaspor taraftar grubu Texas, kadına şiddete dikkat çeken koreografi nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, organizasyonun içeriğiyle ilgili şu bilgilere yer verildi: "Taraftar grubunun sayısı gittikçe artan kadın cinayetlerine karşı, öldürülen tüm kadınların isimlerini taşıyan pankartlarla yaptıkları anlamlı organizasyon, kurul üyelerinin takdirini toplamıştır." Ödül, Bursaspor'un evinde Karşıyaka ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecektir.

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