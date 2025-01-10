Bursaspor Yörsan, Matlı Grup'u Ziyaret Etti

Bursaspor Yörsan Takımından Matlı Grup'a Ziyaret

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin başarılı ekiplerinden Bursaspor Yörsan, oyuncuları ve idari kadrosu ile Ömer Matlı Akademi Hayvancılık AR-GE Merkezi ile Yörsan fabrikasını ziyaret etti.

Verimli Üretim Süreçleri Hakkında Bilgilendirme

Matlı Grup'tan gelen habere göre, Karacabey'deki AR-GE Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette, Bursaspor Yörsan oyuncuları, taze süt ve süt ürünlerinin kaynağında uygulanan verimli üretim süreçlerini ve kalite kontrol modellerini detaylı bir şekilde öğrendi.

Fabrika Gezisi ve Hayvanlarla Etkileşim

Takım, Susurluk'taki Yörsan fabrikasını da ziyaret ederek, buradaki üretim süreçlerini ve günlük operasyonları yerinde görme fırsatı buldu. Fabrika turunun ardından, oyuncular çiftlik bölümündeki hayvanları besleyerek etkileşimde bulundu.

Başarı Dilekleri ve Hediye Töreni

Matlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, ziyaretiyle ilgili olarak takıma başarılar dileyerek, ortak projelere dair fikir alışverişinde bulundu. Kulüp Başkanı Sezer Sezgin ise, birlikteliğin daha da güçleneceğini belirterek, "Birlikte güzel bir aile olduk. Güzel misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Sezgin, Matlı'yı ziyaret hatırası olarak imzalı bir forma hediye etti.